Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.
Вакцинацию планируют проводить в два этапа с интервалом в три недели.
В Минздраве сообщали, что такая схема введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
В создание вакцины вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на покупку миллиарда доз препарата из более чем двадцати стран.
У России есть договоренности с партнерами о производстве в пяти странах; имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.