Произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная специалистами Центра Гамалеи, сообщает РИА Новости 15 августа со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 августа © бюллетень

В Минздраве сообщали, что такая схема введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

В создание вакцины вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на покупку миллиарда доз препарата из более чем двадцати стран.

У России есть договоренности с партнерами о производстве в пяти странах; имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.