«Может быть, конечно, в Минске и буза, что-то похожее на Майдан даже, но это не отменяет реально важных действий президента Белоруссии. Васильевой сегодня исполнилось 75 лет, а Хитяевой — 90! Многая и благая лета!», — пишут журналисты.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.