Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с юбилеями народных артисток РСФСР Людмилу Хитяеву и Екатерину Васильеву, сообщил Telegram-канал Украина.ру 15 августа

«Может быть, конечно, в Минске и буза, что-то похожее на Майдан даже, но это не отменяет реально важных действий президента Белоруссии. Васильевой сегодня исполнилось 75 лет, а Хитяевой — 90! Многая и благая лета!», — пишут журналисты.

Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.