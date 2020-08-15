Он пояснил, что все заседания проводятся в режиме онлайн, и так будет продолжаться и далее.
«Буду откровенным: я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, потому Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн», — сказал он.
Глава МИД Украины добавил, что переговоры могут перенести в другое место, однако выразил надежду, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и переноса не произойдет.
«Площадка — это дело гибкое, его можно поменять, но все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется, и работа продолжится», — отметил Кулеба.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.