Минск пока не будут менять на другую площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы, но в Белоруссию украинская делегация не поедет, сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 15 августа

Он пояснил, что все заседания проводятся в режиме онлайн, и так будет продолжаться и далее.

«Буду откровенным: я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, потому Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн», — сказал он.

Глава МИД Украины добавил, что переговоры могут перенести в другое место, однако выразил надежду, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и переноса не произойдет.

«Площадка — это дело гибкое, его можно поменять, но все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется, и работа продолжится», — отметил Кулеба.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.