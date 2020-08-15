Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел элементы внешнего вмешательства в ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь15 августа

«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций — это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в минобороны в Центре стратегического управления — уже появились элементы внешнего вмешательства», — приводит агентство словам Лукашенко.

Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.