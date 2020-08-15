Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Sputnik Беларусь 15 августа

По его словам, против республики разворачивается агрессия. Лукашенко отметил, что хочет обсудить ситуацию с Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси».

«Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали "цветных революций". Более того, к методичкам "цветных революций", это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления, уже появились элементы внешнего вмешательства», — приводит агентство слова белорусского президента.

Западное окно для Лукашенко закрывается. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По оценке главы государства, протестующие на улицах «не ведают, что творят». А понимают реальное положение дел те, кто «координирует и направляет», в том числе, как заметил Лукашенко, используя постановочные кадры и фейки в соцсетях.