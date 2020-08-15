По его словам, против республики разворачивается агрессия. Лукашенко отметил, что хочет обсудить ситуацию с Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси».
«Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали "цветных революций". Более того, к методичкам "цветных революций", это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления, уже появились элементы внешнего вмешательства», — приводит агентство слова белорусского президента.
Лукашенко также заметил, что «защита Беларуси» сейчас — это защита всего Союзного государства, и если «белорусы не выдержат, покатится волна».
По оценке главы государства, протестующие на улицах «не ведают, что творят». А понимают реальное положение дел те, кто «координирует и направляет», в том числе, как заметил Лукашенко, используя постановочные кадры и фейки в соцсетях.