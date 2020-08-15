Если Грузия выдаст задержанного украинского боевика Вадима Альтмана России, то это будет «государственным преступлением», сказала лидер «Единого национального движения» Михаила Саакашвили, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе в комментарии интернет-изданию «Нетгазети». Перевод заметки опубликовал сайт ИноСМИ 14 августа

Альтман — уроженец России, в 2013 году получивший украинское гражданство. В России он обвиняется в в создании преступной организации и совершении преступлений, связанных с наркотиками, в связи с чем Москва и требует его выдачи.

И слов Деканоидзе становится понятно, что Альтман помимо наркоторговли также принимал участие в гражданской войне в Донбассе в составе одного из добровольческих батальонов, известных своими преступлениями против мирных граждан Донбасса: пытками, убийствами и мародерством.

«В том случае, если власти Грузии совершат это (выдадут Альтмана — ред.), с одной стороны, будет преступным деянием против нашего друга и партнера-государства, а с другой стороны — преступлением против человечества», — сказала при этом Деканоидзе.

Олейник: Деканоидзе превратила спальные районы Киева в криминальное гетто © tvoygorodpskov.ru

«Мы все очень хорошо знаем, как обращаются с украинскими боевиками в России», — добавила она, приведя в пример осужденного в Крыму за терроризм Олега Сенцова, который ранее объявлял голодовку в местах лишения свободы до его экстрадиции на Украину.

При этом она не упомянула о реальных пытках и жестоких избиениях пленных ополченцев Донбасса в украинских тюрьмах, которые неоднократно заканчивались смертями и инвалидностью, чего не скажешь про Сенцова, его коллеги Кольченко или Надежды Савченко, вернувшихся из мест заключения в РФ в полном здравии.