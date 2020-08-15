Партия «Европейская солидарность» требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за «катастрофической» ситуации с коронавирусом. Об этом 14 августа заявил депутат Ростислав Павленко на заседании парламента

Западная Украина с 10 по 14 августа: регион - в «красной» и «оранжевой» зонах, на Тернопольшине хотят запретить игорный бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Парламентарий напомнил, что Украина ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19, однако руководство страны продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы.

«В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», — подчеркнул Павленко.

Соратник Порошенко также раскритиковал практику использования средства спецфонда борьбы с коронавирусом не по назначению, заявив, что это фактически является «преступлением против собственного народа».