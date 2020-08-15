Ранее на Украине был в очередной раз побит суточный антирекорд по коронавирусу, когда за сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 1847 человек. Всего по состоянию на 15 августа на Украине зафиксировано почти 88 тыс. случаев заболевания COVID — 19.
Парламентарий напомнил, что Украина ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19, однако руководство страны продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы.
«В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», — подчеркнул Павленко.
Соратник Порошенко также раскритиковал практику использования средства спецфонда борьбы с коронавирусом не по назначению, заявив, что это фактически является «преступлением против собственного народа».