Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, одновременно, предупредив об опасности появления в стране «российских зелёных человечков». Он заявил об этом 15 августа на своей странице в Twitter

Белоруссия. Хроника протестов, 14 августа

«Я призываю президента Трампа, Европейский Союз и другие свободолюбивые нации использовать санкции, чтобы режим Лукашенко в Белоруссии ответил за насилие на протестах и сфальсифицированные выборы», — написал политик.

Грэм также отметил, что будет работать республиканцами и демократами в конгрессе, чтобы изучить дополнительные пути привлечения белорусского правительства к ответственности за фальшивые выборы.

Сенатор также призвал США и мир остерегаться «маленьких зелёных человечков», едущих из России в Белоруссию, которые якобы попытаются остановить протесты против фальшивых выборов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу, что Европейский союз не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работать над наказанием виновных в насилии и фальсификации.