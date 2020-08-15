Киев продолжит заочное правосудие в отношении россиян, которых Белоруссия передала России. Об этом 14 августа заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии «Украинской правде»

Лукашенко отпустил задержанных в Белоруссии россиян, но не всех © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Поскольку обвинение им уже предъявлено», — сказал он.

Мамедов заявил, что Киев так и не получил ответ на свой запрос.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали, заявив, что они оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Передача 32 граждан в РФ состоялась в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.