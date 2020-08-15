Ранее офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных россиян. По версии украинских следователей, эти люди принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне народных республик.
«Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Поскольку обвинение им уже предъявлено», — сказал он.
Мамедов заявил, что Киев так и не получил ответ на свой запрос.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали, заявив, что они оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Передача 32 граждан в РФ состоялась в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.