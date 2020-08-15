Немецкий эксперт Рар объяснил, как Россия должна действовать в отношении Белоруссии
Немецкий эксперт Рар объяснил, как Россия должна действовать в отношении Белоруссии
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
Хотя Лукашенко позиционирует себя как союзник России, несколько лет назад он заявил, что не понимает, что такое «русский мир», подчеркнув, что Белоруссия является независимым суверенным государством.

Эксперт пояснил, что когда в 1991 году Белоруссия пыталась идти тем же путем, которым шли остальные постсоветские республики (национализм в качестве базовой идеологии и ориентация на Запад), это вызвало внутри страны такую критику, какой не было даже на Украине и в России.

«В результате в 94 году Лукашенко как радикально пророссийский кандидат состязался на выборах с другим пророссийским кандидатом. Прозападные и националистические кандидаты были отметены голосованием еще в первом туре», — пояснил Носович.

Поэтому, прогнозирует политолог, даже если протестные события в Белоруссии пойдут по самому худшему сценарию, через два-три года кризиса в республике появится «второй Лукашенко» образца 1994 года.

 

 