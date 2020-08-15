Хотя Лукашенко позиционирует себя как союзник России, несколько лет назад он заявил, что не понимает, что такое «русский мир», подчеркнув, что Белоруссия является независимым суверенным государством.
Эксперт пояснил, что когда в 1991 году Белоруссия пыталась идти тем же путем, которым шли остальные постсоветские республики (национализм в качестве базовой идеологии и ориентация на Запад), это вызвало внутри страны такую критику, какой не было даже на Украине и в России.
«В результате в 94 году Лукашенко как радикально пророссийский кандидат состязался на выборах с другим пророссийским кандидатом. Прозападные и националистические кандидаты были отметены голосованием еще в первом туре», — пояснил Носович.
Поэтому, прогнозирует политолог, даже если протестные события в Белоруссии пойдут по самому худшему сценарию, через два-три года кризиса в республике появится «второй Лукашенко» образца 1994 года.