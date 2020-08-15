Протесты рабочих на ключевых белорусских предприятиях связаны в большей степени с той ситуацией, которая сложилась в стране в связи с разгоном несанкционированных митингов. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Власти должны начать диалог с рабочими белорусских предприятий © Facebook, Алексей Дзермант

«Мне кажется, эти протесты вызваны той ситуацией, которая сложилась в связи с разгоном несанкционированных митингов. Люди не хотят насилия, хотят прекратить эту ситуацию. Мне кажется, что именно это основное. Не всегда экономические требования у них присутствуют», — считает эксперт.

Говоря о социально-экономических проблемах рабочего класса, политолог отметил, что у людей большое недовольство вызвала новая система расчета зарплат, а также были просчеты с начислением трудового стажа, когда кто-то этот стаж терял.

И все же, добавил Дзермант, говорить о полноценных забастовках пока не приходится, поскольку работа не остановлена, и потому что свое недовольство выражает относительно небольшая часть трудовых коллективов.

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