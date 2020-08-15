В последние дни к акциям белорусской оппозиции присоединились работники некоторых предприятий. Так, рабочие «Гродно-Азота» потребовали новых выборов в течение месяца, а также прекращение насилия в отношении к протестующим, дав на осуществление их требований несколько дней, после чего будет объявлена бессрочная забастовка.
«Мне кажется, эти протесты вызваны той ситуацией, которая сложилась в связи с разгоном несанкционированных митингов. Люди не хотят насилия, хотят прекратить эту ситуацию. Мне кажется, что именно это основное. Не всегда экономические требования у них присутствуют», — считает эксперт.
Говоря о социально-экономических проблемах рабочего класса, политолог отметил, что у людей большое недовольство вызвала новая система расчета зарплат, а также были просчеты с начислением трудового стажа, когда кто-то этот стаж терял.
И все же, добавил Дзермант, говорить о полноценных забастовках пока не приходится, поскольку работа не остановлена, и потому что свое недовольство выражает относительно небольшая часть трудовых коллективов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.