В последние дни к акциям белорусской оппозиции присоединились работники некоторых предприятий. Так, рабочие «Гродно-Азота» потребовали новых выборов в течение месяца, а также прекращение насилия в отношении к протестующим, дав на осуществление их требований несколько дней, после чего будет объявлена бессрочная забастовка.
«Был целый ряд просчетов. Был этот «антитунеядский декрет», затем были проблемы с новой системой расчета зарплат. Поначалу некоторые теряли в зарплате, и пока это все устаканилось, это тоже вызывало недовольство. Затем были просчеты с начислением трудового стажа, когда кто-то этот стаж терял. То есть ряд таких раздражающих факторов действительно имели место», — пояснил эксперт.
Политолог добавил, что для экономики остановка крупных предприятий в любом случае может нанести серьезный удар, поэтому представителям власти сейчас нужно выйти к людям, начать с ними диалог и не допустить этого.
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