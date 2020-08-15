Помимо так называемого «декрета о тунеядстве», серьезной социально-экономической проблемой в Белоруссии стала новая система расчета зарплат. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Власти должны начать диалог с рабочими белорусских предприятий © Facebook, Алексей Дзермант

«Был целый ряд просчетов. Был этот «антитунеядский декрет», затем были проблемы с новой системой расчета зарплат. Поначалу некоторые теряли в зарплате, и пока это все устаканилось, это тоже вызывало недовольство. Затем были просчеты с начислением трудового стажа, когда кто-то этот стаж терял. То есть ряд таких раздражающих факторов действительно имели место», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что для экономики остановка крупных предприятий в любом случае может нанести серьезный удар, поэтому представителям власти сейчас нужно выйти к людям, начать с ними диалог и не допустить этого.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.