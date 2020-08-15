Протесты на ключевых белорусских предприятиях нельзя назвать полноценными забастовками, поскольку работа все же не остановлена. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Власти должны начать диалог с рабочими белорусских предприятий © Facebook, Алексей Дзермант

Как правило эти протесты состоят в том, пояснил эксперт, что в обеденное время часть трудовых коллективов выходит на собрание, чтобы обратиться к руководству предприятия или властям с определенными требованиями.

«По степени радикальности и формулировке требования у них разные. Касательно БелАЗа, насколько я знаю, из 11 тысяч работников на это собрание вышли лишь пара сотен. То есть это далеко не все трудовые коллективы. Но это начало какого-то процесса», — уточнил Дзермант.

Политолог не знает, дойдет ли дело до полноценных забастовок, но в любом случае власти должны сейчас выходить к рабочим, выслушивать их требования и выводить на какую-то конструктивную повестку.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.