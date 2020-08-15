В последние дни к акциям белорусской оппозиции присоединились работники некоторых предприятий. Так, рабочие «Гродно-Азота» потребовали новых выборов в течение месяца, а также прекращение насилия в отношении к протестующим, дав на осуществление их требований несколько дней, после чего будет объявлена бессрочная забастовка.
Как правило эти протесты состоят в том, пояснил эксперт, что в обеденное время часть трудовых коллективов выходит на собрание, чтобы обратиться к руководству предприятия или властям с определенными требованиями.
«По степени радикальности и формулировке требования у них разные. Касательно БелАЗа, насколько я знаю, из 11 тысяч работников на это собрание вышли лишь пара сотен. То есть это далеко не все трудовые коллективы. Но это начало какого-то процесса», — уточнил Дзермант.
Политолог не знает, дойдет ли дело до полноценных забастовок, но в любом случае власти должны сейчас выходить к рабочим, выслушивать их требования и выводить на какую-то конструктивную повестку.
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