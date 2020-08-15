«Оппозиция явно смогла сконцентрировать большее количество сил, чем ранее, протесты продолжались три дня, начались даже забастовки», — отметил Ищенко.
При этом правоохранители действовали так же, как и в предыдущие годы, однако не смогли остановить протесты, подчеркнул эксперт.
Силовики никакого экстраординарного насилия не применяли, однако впервые Лукашенко потребовал проверить правомерность их действий, что говорит о том, что ситуация в стране развивается не в пользу президента, добавил он.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.