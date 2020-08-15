Продолжающийся в Белоруссии «майдан» был подготовлен технологичнее, чем все ранее проходившие в стране акции против президента страны Александра Лукашенко, сказал политолог Ростислав Ищенко 14 августа в интервью изданию Украина.ру

«Оппозиция явно смогла сконцентрировать большее количество сил, чем ранее, протесты продолжались три дня, начались даже забастовки», — отметил Ищенко.

Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Силовики никакого экстраординарного насилия не применяли, однако впервые Лукашенко потребовал проверить правомерность их действий, что говорит о том, что ситуация в стране развивается не в пользу президента, добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.