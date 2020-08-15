Запад будет оказывать серьезное давление на белорусского президента Александра Лукашенко в том случае, если протестная активность всерьез станет угрозой для его режима. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне не исключают введения санкций в отношении Белоруссии, но решение еще не принято.

«Вряд ли Запад будет его сильно давить. Но если этот протест сыграет как определенное стенобитное орудие, которое способно разрушить режим Лукашенко, то тогда Запад выступит в поддержку протестующих. Он заявит о признании лидеров протестов и обо всем остальном», — считает эксперт.

Если бы Запад ввел жесткие санкции в отношении режима Лукашенко, считает политолог, это воодушевило бы протестующих, но пока жестких мер экономического и торгового характера против Минска не прослеживается.

Запад будет поддерживать протестующих, но будет делать это очень осторожно, а пока что он только проводит совещания по белорусской ситуации и ограничивается заявлениями, добавил Безпалько.

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