Лучшим доказательством безальтернативности союза России и Белоруссии служит физический запуск белорусской АЭС на фоне скандала с задержанием 33-х россиян. Об этом рассказал политолог Александр Носович в недавнем интервью Capital TV

Эксперт объяснил, почему Литва в борьбе с Белорусской АЭС потеряла всякий стыд © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

«Потому что атомная энергетика — это такая отрасль, которая определяет твердость геополитических блоков. Это геополитический, а не экономический вопрос», — пояснил Носович.

Именно поэтому, указал политолог, США сейчас планируют строительство атомных станций в Польше, а французские атомщики через Европейский союз добивались закрытия атомных станций в Восточной Европе.

Физический пуск белорусской АЭС за два дня до президентских выборов подтверждает, что что бы ни случилось в Белоруссии сегодня и в последующие дни, геополитический союз Москвы и Минска гарантирован, добавил специалист.