Если говорить не об ажиотаже в СМИ, а о стратегических вещах, подчеркнул эксперт, то в долгосрочной перспективе АЭС является доказательством того, что российско-белорусский союз существует, воспроизводится и альтернативы ему нет.
«Потому что атомная энергетика — это такая отрасль, которая определяет твердость геополитических блоков. Это геополитический, а не экономический вопрос», — пояснил Носович.
Именно поэтому, указал политолог, США сейчас планируют строительство атомных станций в Польше, а французские атомщики через Европейский союз добивались закрытия атомных станций в Восточной Европе.
Физический пуск белорусской АЭС за два дня до президентских выборов подтверждает, что что бы ни случилось в Белоруссии сегодня и в последующие дни, геополитический союз Москвы и Минска гарантирован, добавил специалист.