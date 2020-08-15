Вторая проблема, продолжил эксперт, касалась единой визы Союзного государства, которая распространяется на Россию и Белоруссию: из-за того, что ее не было, возникали визовые эксперименты Москвы и Минска при общей открытой границе, возникали конфликты, и до «единого шенгена» дело так и не дошло.
«Третье — это энергоносители. Условия поставок энергоносителей в рамках Евразийского экономического пространства», — констатировал Носович.
Кроме того, по его словам, у части российской элиты возникали серьезные вопросы из-за непризнания Минском суверенитета Абхазии/Южной Осетии и российского статуса Крыма, а также мягкая белорусизация и попытка создать националистические организации.
У Белоруссии же, отметил политолог, существуют опасения, что российские олигархи якобы собираются приватизировать крупнейшие белорусские предприятия и повторить в республике ситуацию, которая сложилась в РФ в начале 90х годов.
Все это отравляло атмосферу союзных отношений и создавало ситуацию взаимного недоверия, которое достигло своего пика в последние недели, добавил специалист.