Было несколько проблем, из-за которых забуксовала интеграция между Россией и Белоруссией. Первая из них касалась отмены роуминга. Об этом рассказал политолог Александр Носович в недавнем интервью Capital TV

Немецкий эксперт Рар объяснил, как Россия должна действовать в отношении Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Третье — это энергоносители. Условия поставок энергоносителей в рамках Евразийского экономического пространства», — констатировал Носович.

Кроме того, по его словам, у части российской элиты возникали серьезные вопросы из-за непризнания Минском суверенитета Абхазии/Южной Осетии и российского статуса Крыма, а также мягкая белорусизация и попытка создать националистические организации.

У Белоруссии же, отметил политолог, существуют опасения, что российские олигархи якобы собираются приватизировать крупнейшие белорусские предприятия и повторить в республике ситуацию, которая сложилась в РФ в начале 90х годов.

Все это отравляло атмосферу союзных отношений и создавало ситуацию взаимного недоверия, которое достигло своего пика в последние недели, добавил специалист.