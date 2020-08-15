Похоже, что сегодня основная атака на действующего президента Белоруссии ведётся не из Польши, а из Литвы. Об этом рассказал бывший депутат польского парламента Анджей Запаловский в интервью изданию Украина.ру

И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Анджея Дуды и Гитанаса Науседы с призывом не применять силу к участникам массовых протестов (которые к тому времени ещё практически не начались)

«Именно Вильнюс становится более мощным центром действий против Лукашенко, чем Варшава, и Запад будет вести этот своеобразный «крестовый поход» через Литву», — считает эксперт.

По его мнению, эта небольшая страна подходит для такой деятельности, поскольку затраты на «компенсацию» её возможных политических и экономических потерь относительно невелики из-за небольшого демографического потенциала.

Собственно, у Литвы нет особого выбора, поскольку западные страны гарантируют ей безопасность посредством своего военного присутствия и военной поддержки, считает Запаловский.

При этом политик не сомневается, что когда президент Александр Лукашенко возьмет под контроль и стабилизирует ситуацию в стране, ему придётся смягчить политические ограничения и начать переговоры с оппозицией.

Именно в этот момент Варшава сможет сыграть очень важную роль — при условии, что она не будет слишком вовлечена в действия против действующего президента Белоруссии, добавил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.