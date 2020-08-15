Польша и Литва были первыми странами в Европе, власти которых публично отреагировали на ситуацию в Белоруссии. Через несколько часов после окончания голосования на президентских выборах в этой стране было обнародовано совместное заявление президентов Польши и Литвы Анджея Дуды и Гитанаса Науседы с призывом не применять силу к участникам массовых протестов (которые к тому времени ещё практически не начались)
«Именно Вильнюс становится более мощным центром действий против Лукашенко, чем Варшава, и Запад будет вести этот своеобразный «крестовый поход» через Литву», — считает эксперт.
По его мнению, эта небольшая страна подходит для такой деятельности, поскольку затраты на «компенсацию» её возможных политических и экономических потерь относительно невелики из-за небольшого демографического потенциала.
Собственно, у Литвы нет особого выбора, поскольку западные страны гарантируют ей безопасность посредством своего военного присутствия и военной поддержки, считает Запаловский.
При этом политик не сомневается, что когда президент Александр Лукашенко возьмет под контроль и стабилизирует ситуацию в стране, ему придётся смягчить политические ограничения и начать переговоры с оппозицией.
Именно в этот момент Варшава сможет сыграть очень важную роль — при условии, что она не будет слишком вовлечена в действия против действующего президента Белоруссии, добавил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.