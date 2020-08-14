Протестная акция у Дома правительства в Минске проходит мирно, собравшиеся на площади Независимости просят друг друга избегать провокаций, сообщает РИА Новости 14 августа

Несанкционированная акция продолжается более двух часов. Колонна протестующих подошла к Дому правительства около 17.20 мск, изначально она шла от Минского тракторного завода (МТЗ) и состояла в основном из работников этого предприятия, однако по дороге к колонне присоединились и другие сторонники перемен в Белоруссии.

Протестующие подчёркивают мирный характер акции, многие из них пришли на площадь с маленькими детьми и букетами цветов. Цветы они затем «возложили» к щитам силовиков, охраняющих Дом правительства по всему периметру.

Белоруссия. Хроника протестов, 14 августа

Один из силовиков также пообещал людям, что если акция и дальше будет носить мирный характер, а люди будут вести себя культурно, обойдется без задержаний.

Собравшиеся требуют выхода чиновников из Дома правительства и скандируют «Выходи», «Света», «Перемен», «Мы за мир», «Перевыборы». Также среди их требований — пересчитать голоса избирателей по итогам прошедших выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Многие из собравшихся поддерживают его соперницу по выборам Светлану Тихановскую. Присутствующие просят друг друга не провоцировать силовиков на жёсткие действия, а тех, кто ведёт себя агрессивно, сразу уводят подальше.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.