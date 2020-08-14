Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих сограждан не выходить на уличные протесты, сообщил Telegram-канал @SPUTNIKBY 14 августа

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — цитирует ТГ-канал белорусского лидера.

Лукашенко санкциями не напугаешь. Чем закончится экстренный саммит ЕС по Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.