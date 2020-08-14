Гражданина Белоруссии, основавшего оппозиционный Telegram-канал NEXTA, подозревают в организации массовых беспорядков, ему грозит реальный тюремный срок, об этом сообщил сам Telegram-канал 14 августа

Оппозиционный Telegram-канал с почти двумя миллионами подписчиков основал 22-летний Степан Путило.

Его коллеги сообщают, что вменяют Путило 293-ю статью Уголовного Кодекса республики Беларусь «Массовые беспорядки», по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

На своём ресурсе канал так же выложил фото документа МВД Белоруссии, где указано, что подозревают молодого человека сразу по двум частям 293-й статьи.

Часть 1 «Организация массовых беспорядков», срок от 5 до 15 лет тюрьмы.

Часть 3 «Обучение и иная подготовка лиц к массовым беспорядкам», здесь предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет. В том же документе значится информация об объявлении Путило в розыск.

На оппозиционном канале периодически жалуются на репрессии власти в отношении своих сотрудников, в то же время NEXTA публикует призывы к беспорядкам и забастовкам.

В ходе беспорядков после выборов президента В Белоруссии задержали около 7 тысяч человек.

Ещё примерно 200 находятся в больницах, в том числе сотрудники милиции.