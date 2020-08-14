Несколько тысяч человек митингуют возле головного офиса «Беларуськалия», они требуют освободить задержанных участников забастовки и пересчитать голоса на на выборах президента Белоруссии, сообщает Интерфакс 14 августа

«Люди хлопают и кричат "Жыве Беларусь!", "Выпускай", "Уходи", "Бастуем". К ним вышел гендиректор предприятия Иван Головатый», — пишет агентство.

Головатый сказал митингующим, что за 3 дня задержали 31 человека с предприятия, 24 освобождены, никто не был уволен из-за задержаний и не будет уволен после.

Сотрудники Беларуськалия на встрече потребовали признать прошедшие выборы президента недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

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Пока эти требования не выполнены, работа предприятия должна быть приостановлена, заявили митингующие.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.