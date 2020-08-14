Официальный Киев в отношении массовых протестов в Белоруссии находится на растяжке и не может выразить однозначную позицию. Об этом рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: В Белоруссии есть важный игрок, который еще не сказал своего слова © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен совершать визит в Белоруссии, пока там не будет стабилизирована обстановка.

«Киев, как обычно, на растяжке. С одной стороны, Киев находится под выразительным влиянием США, с другой — Киев не может позволить себе выступить с осуждением Лукашенко столь же остро, как это делает Польша или Литва. Заявление Зеленского — это и реверанс перед Белоруссией, и извинение, мол, мы приехать не можем», — считает эксперт.

Политолог также отметил, что если на протяжении субботы-воскресенья не будет особых выступлений и особого противостояния (потому что различные митинговые страсти кипят по выходным дням), то, вполне возможно, протестные настроения в Беларуси пойдут на спад.

Бондаренко добавил, что видит на белорусском направлении ярко выраженную российскую игру, направленную не столько на то, чтобы убрать президента Александра Лукашенко, сколько сделать его более послушной фигурой.

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