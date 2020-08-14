В тексте заявления Гражданской инициативы говорится, что «важнейшую роль в создании такой ситуации сыграла нынешняя власть», однако немаловажный вклад в эскалацию конфликта внесли и внешнеполитические силы.
«Мы видим, как активно действует в текущих протестах фактически пропольский «белорусский» национализм, рядящийся в демократические одежды и играющий на реальных надеждах и страхах белорусского общества. Но Польша не является гарантом суверенитета Беларуси. И пусть сегодня силы этого движения не кажутся значительными — в 2013 году никто серьёзно не воспринимал действия местных националистов на Украине. А уже через год на украинской земле началась гражданская война. Вставшие на защиту своих законных прав и интересов белорусы не хотят такой же судьбы для своей страны. Главной жертвой текущих политических процессов в стране может стать простой народ Беларуси», — сказано в заявлении «Союза».
Члены объединения «Союз» считают, что народ Белоруссии осознаёт себя частью русского мира, поэтому единственным способом разрешить проблему является установление контактов между властью республики и общественными движениями, объединёнными общей русской культурой. Опора на этих людей, которых большинство в Белоруссии, говорится в заявлении «Союза», даст возможность прекратить всё нарастающие противоречия внутри страны.