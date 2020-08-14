Добровольное объединение граждан и юридических лиц России и Белоруссии Гражданская инициатива «Союз», созданное для укрепления отношений братских государств, 14 августа на своём сайте опубликовало заявление, обращённое к властям Белоруссии

В тексте заявления Гражданской инициативы говорится, что «важнейшую роль в создании такой ситуации сыграла нынешняя власть», однако немаловажный вклад в эскалацию конфликта внесли и внешнеполитические силы.

Члены объединения «Союз» считают, что народ Белоруссии осознаёт себя частью русского мира, поэтому единственным способом разрешить проблему является установление контактов между властью республики и общественными движениями, объединёнными общей русской культурой. Опора на этих людей, которых большинство в Белоруссии, говорится в заявлении «Союза», даст возможность прекратить всё нарастающие противоречия внутри страны.