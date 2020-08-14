Сказать заранее, что Лукашенко потерпит окончательное поражение в эти недели, нельзя, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 14 августа

«Но уже понятно, что он проиграл в принципе. Белоруссию он уже проиграл. Он уйдет. Сейчас уйдет, через полгода уйдет, через год уйдет — мы не знаем когда, но он уйдет, это уже понятно», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, единственный вопрос — это точная дата окончательного ухода Лукашенко.

Западное окно для Лукашенко закрывается. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.