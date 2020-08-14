Неустойчивое равновесие, к которому пришло противостояние власти и оппозиции в стране, в любой момент может смениться успехом той или иной стороны, полагает эксперт.
«Рано или поздно у кого-то начнут сдавать нервы, у кого-то начнут заканчиваться силы.
ОМОН тоже не вечный. Но и протестующих не бесконечное количество. Соответственно, у кого-то рано или поздно иссякнут резервы, и в ситуации произойдет перелом», — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, пока нельзя сказать, в чью пользу будут развиваться события в дальнейшем.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.