Пока нельзя сказать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко потерпит поражение в ближайшие недели, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 14 августа

Неустойчивое равновесие, к которому пришло противостояние власти и оппозиции в стране, в любой момент может смениться успехом той или иной стороны, полагает эксперт.

«Рано или поздно у кого-то начнут сдавать нервы, у кого-то начнут заканчиваться силы.

ОМОН тоже не вечный. Но и протестующих не бесконечное количество. Соответственно, у кого-то рано или поздно иссякнут резервы, и в ситуации произойдет перелом», — подчеркнул Ищенко.

Ищенко о главном: сравнение цветных революций по странам СНГ

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.