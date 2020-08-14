Сообщение о назначении Вадима Титушко на пост вице-президента Украинской федерации смешанных боевых искусств в Киевской области появилось на странице «Белоцерковской федерации смешанных единоборств» в Facebook 14 августа

На странице федерации в соцсети было размещено поздравление Титушко с должностью, но в скором времени публикация исчезла. С чем именно это связано, пока не сообщают. Зато происходящее уже успел прокомментировать украинский активист Андрей Медведько.

«Узбагойтесь. Руководство федерации прямо сейчас исправляет этот досадный инцидент, головой он не будет, получилась немного неразбериха. Но, конечно, вы молодцы, шо подсветили. Следите и дальше за украинским спортом, напоминаю, шо наша сборная стала чемпионом мира по ММА год назад в Сингапуре», — написал Медведько.

«Уже готовятся ветераны всех возможных войн, титушки». Онищенко о подготовке Порошенко к 24 августа © Facebook/Михаил Подоляк Вадима Титушко давно стала нарицательной, «титушками» называют наёмных атлетичных парней, готовых на провокации и насилие на протестах.

Впервые о Титушко заговорили в 2013 году, когда во время митингов он напал на журналистку Ольгу Сницарчук и фотографа Владислава Соделя.

Впоследствии спортсмена осудили на 3 года условно, а в августе 2018-го объявили в розыск по подозрению в совершении нового разбойного нападения.