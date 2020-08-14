Экс-депутат от Партии регионов Виктория Шилова и ещё порядка 20 человек вышли на митинг к зданию областной администрации. Свою акцию они посвятили нелегальности карантина на Украине, однако высказаться им помешали националисты, пишет «Наше мiсто» 14 августа

Какое-то время митинг проходил мирно и спокойно, но вскоре у администрации появились активисты «Национального корпуса». Они использовали водные пистолеты, фаеры, на участников митинга наклеили листовки с надписью «Вон из Днепра, русская курва!».

Донбасс: Националисты грозят сорвать перемирие © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Виктория Шилова в Днепропетровской области.

«Уровень скотства просто зашкаливает. Там дети по 15 лет за деньги. Они просто должны понять, что люди долго терпеть это не будут. Обливают, нападают на женщину, и на вас с вами – нет слов. Ну, облили меня водой, ничего страшного», - отреагировала на произошедшее экс-депутат.

Виктория Шилова – украинская журналистка, экс-депутат от Партии регионов, известна призывами к миру, ведёт YouTube-канал «Антивойна».