Начало забастовок в Белоруссии может изменить подходы президента Александра Лукашенко к урегулированию ситуации в стране, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 14 августа

Эксперт отметил, что «пока неясно, какое количество людей бастует, потому что трудовые коллективы большие, а на видео, которые мы получаем, по нескольку сотен или десятков человек».

«Непонятно, все ли это бастующие, или только их представители, все их поддерживают или только часть. Но даже в таком формате эти забастовки — очень серьезный сигнал для Лукашенко», — подчеркнул Ищенко.

Он не исключает, что Лукашенко «каким-то образом пытается погасить протестные настроения, если их не получается задавить».

Принуждение к сотрудничеству. Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко чужими руками © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.