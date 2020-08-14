Оплачивать приобретённый у физических лиц металлолом впредь можно будет через хозяйственные кассы или с помощью безналичного расчета. При этом принимающей стороне больше не нужно проверять, откуда лом. Продавец должен указать источник происхождения вторсырья в акте приёмки самостоятельно.
Законодатели считают, что это нововведение позволит избежать злоупотреблений со стороны правоохранителей.
Депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что закон о выведении из тени рынка металлолома позволит получить дополнительные 900 миллионов гривен налогов в год.
Его коллега по парламенту Дмитрий Наталуха уверен, что теперь в стране появится больше легальных рабочих мест, потому что 15 тысячам пунктов приёма придётся выйти из тени.