Закон о выведении рынка металлолома из тени запрещает покупать лом за наличные. Теперь пункты приёма должны будут платить либо через кассу, либо путём безналичного расчёта, сообщает информагентство УНИАН 14 августа

Глава ЛНР: Блокада и война нанесли по металлургии Донбасса тяжелейший удар © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Законодатели считают, что это нововведение позволит избежать злоупотреблений со стороны правоохранителей.

Депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что закон о выведении из тени рынка металлолома позволит получить дополнительные 900 миллионов гривен налогов в год.

Его коллега по парламенту Дмитрий Наталуха уверен, что теперь в стране появится больше легальных рабочих мест, потому что 15 тысячам пунктов приёма придётся выйти из тени.