В районе Песков случайные очевидцы сняли на видео странное поведение мужчины, пристававшего к женщинам с непристойным предложением, пишет Telegram-канал «Это Запорожье», который опубликовал соответсвующее видео 14 августа

Одежда у мужчины была с собой, ей он прикрывал интимные места. Одеваться прохожий не хотел не смотря на неоднократные замечания окружающих.

«На Песках был замечен любвеобильный Маугли. Он был полностью обнажен, и предлагал по бартеру сексуальные услуги женщинам», — написали очевидцы.

Голая днепрянка с котом выпала из окна © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Это далеко не первый случай, когда обнажённый мужчина разгуливает по украинским улицам. В Киеве 29 июля незнакомец без одежды пытался остановить поток автомобилей на дороге. Один из водителей, которому он перекрыл проезд, вышел из машины и ударил незнакомца.