Одежда у мужчины была с собой, ей он прикрывал интимные места. Одеваться прохожий не хотел не смотря на неоднократные замечания окружающих.
«На Песках был замечен любвеобильный Маугли. Он был полностью обнажен, и предлагал по бартеру сексуальные услуги женщинам», — написали очевидцы.
Голый человек предлагал проходящим мимо женщинам сексуальные услуги взамен на покупку 150-ти граммов водки, при этом таксу неизвестный не менял.
Это далеко не первый случай, когда обнажённый мужчина разгуливает по украинским улицам. В Киеве 29 июля незнакомец без одежды пытался остановить поток автомобилей на дороге. Один из водителей, которому он перекрыл проезд, вышел из машины и ударил незнакомца.