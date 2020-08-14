Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что действия милиции против протестующих будут проверены на предмет обоснованности применения насилия стало первым признаком того, что позиции главы республики начинают слабеть, рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

«Это первое отступление власти. Можно предположить, что если давление на него усилится, то он будет отступать и дальше», — уверен Ищенко.

Он обратил внимание на то, что до сих пор белорусская милиция действовала так же, как и ранее, когда разгоняла протесты против Лукашенко, и тогда глава государства не требовал проверять правомочность действий копов.

Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.