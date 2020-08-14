Официальный Минск понял, что несколько перегнул палку с жестокостью подавления массовых акций протеста граждан, недовольных итогами выбора президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Наталья Кочанова сообщила, что Александр Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни.

«Такие методы подавления только провоцируют протесты, а не приглушают их, поэтому делаются попытки публичных заявлений, жестов для того, чтобы смягчить этот эффект, возможно, найти и наказать виновных. Хотя, скорее всего, это решение, принимаемо чисто ради жеста, а не для серьезной перемены в целом в политике властей», — рассказал собеседник издания.

Вечером 13 августа министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за чрезмерное насилие со стороны силовиков и извинился перед случайными пострадавшими, которые, по его словам, «оказались рядом и не успели вовремя отскочить».