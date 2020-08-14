Харьковский писатель-эмигрант Константин Кеворкян рассказал о феномене немецкой пропаганды. Соответствующее видео опубликовали 13 августа на YouTube-канале «Книжный мир»

«Нацизм и русофобия». Кедми назвал единственных европейцев, которые реально сражались с Гитлером © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Адольф Гитлер, который однако уже в 18-м году окончил курсы пропаганды и стал фактически официальным пропагандистом — дипломированным специалистом своего дела», — сказал Кеворкян.

Он объяснил, что Гитлер чётко понимал значение пропаганды. Целых две главы в его книге «Майн кампф» были посвящены именно пропаганде. Также Кеворкян напомнил, что вокруг Гитлера сплотились незаурядные люди, в том числе доктор Геббельс и другие пропагандисты. Кроме того вся пропагандистская работа была структурирована под руководством министерства пропаганды.

«Эти приемы до сих пор используются в жизни. Более того существуют прямые наследники этих практик, например, мы можем вспомнить события на Украине. Там при власти находятся необандеровцы (… бандеровская пропаганда была достаточно сильная, энергичная и очень тесно была связана с вышеуказанным министерством пропаганды, их пропагандистов напрямую готовили пропагандисты доктора Геббельса). <…> И, что любопытно, доныне украинская современная пресса после Евромайдана использует те же самые клише, заголовки и приемы, что и пресса времен оккупации (украиноязычная пресса на оккупированных территориях Советского союза с 1941 по 1944 год — ред.)», — подчеркнул он.