«Это грандиозное явление мировой цивилизации, и связано оно с тем, что цивилизация XX века бросила новые вызовы обществу. Государства начали работать с большими массами людей, которые необходимо было направить для решения тех или иных политических задач… Соответственно необходимо было придумать такие инструменты, которые заставляли бы двигаться народные массы в некоем едином ритме. Где-то начиная с Первой мировой войны мы видим грандиозный прорыв в области пропаганды, и одним из рядовых бойцов во время первой мировой войны, как мы знаем, был довольно малозаметный ефрейтор Адольф Гитлер, который однако уже в 18-м году окончил курсы пропаганды и стал фактически официальным пропагандистом — дипломированным специалистом своего дела», — сказал Кеворкян.
Он объяснил, что Гитлер чётко понимал значение пропаганды. Целых две главы в его книге «Майн кампф» были посвящены именно пропаганде. Также Кеворкян напомнил, что вокруг Гитлера сплотились незаурядные люди, в том числе доктор Геббельс и другие пропагандисты. Кроме того вся пропагандистская работа была структурирована под руководством министерства пропаганды.
«Эти приемы до сих пор используются в жизни. Более того существуют прямые наследники этих практик, например, мы можем вспомнить события на Украине. Там при власти находятся необандеровцы (… бандеровская пропаганда была достаточно сильная, энергичная и очень тесно была связана с вышеуказанным министерством пропаганды, их пропагандистов напрямую готовили пропагандисты доктора Геббельса). <…> И, что любопытно, доныне украинская современная пресса после Евромайдана использует те же самые клише, заголовки и приемы, что и пресса времен оккупации (украиноязычная пресса на оккупированных территориях Советского союза с 1941 по 1944 год — ред.)», — подчеркнул он.