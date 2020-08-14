Жители восточной части Украины считают, что президент Владимир Зеленский в большей степени не выполнил свои обещания перед избирателями. Об этом сообщил замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, передает 14 августа nv.ua

Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такой феномен социолог назвал «интересным парадоксом».

«Восток страны считает, что президент в большей степени не выполнил свои обещания перед избирателями, например, обещание прекратить войну. Именно на востоке отток поддержавших президента наиболее заметен. А все потому, что не имеющий политической субъектности Зеленский во многом действует по инерции, заложенной Порошенко, и эта инерция его пока держит. Но и приводит к закономерному результату — снижению рейтинга», — объяснил Головаха.

Он добавил, что рейтинг президента снижается очень постепенно, ведь «украинцы ужасно не хотят еще раз, в последний раз разочароваться в президенте».