Он напомнил, что по июльским данным социологической компании Рейтинг, Зеленским «более удовлетворены на западе страны, где, казалось бы, вотчина "порохоботов", чем на востоке».
Такой феномен социолог назвал «интересным парадоксом».
«Восток страны считает, что президент в большей степени не выполнил свои обещания перед избирателями, например, обещание прекратить войну. Именно на востоке отток поддержавших президента наиболее заметен. А все потому, что не имеющий политической субъектности Зеленский во многом действует по инерции, заложенной Порошенко, и эта инерция его пока держит. Но и приводит к закономерному результату — снижению рейтинга», — объяснил Головаха.
Он добавил, что рейтинг президента снижается очень постепенно, ведь «украинцы ужасно не хотят еще раз, в последний раз разочароваться в президенте».