Компания ООО «Стройцентр Витязь» с 2015 года возводит «стену» на границе Украины с Россией. Однако не смотря на то, что директора этой фирмы Агаверди Адилова обвиняют в растратах, компания снова получила средства на «особо важный объект».
По сведениям Национального антикоррупционного бюро Украины, в процессе строительства «стены» бесследно пропало 16,6 млн гривен. Всего обвиняется 8 человек, им предстоит судебное разбирательство.
Пока приводятся данные о том, что «стена» достроена лишь на 40%. Изначально планировалось, что строительство закончат в 2018 году, но позже срок передвинули до 2021 года. Из запланированных 634 км инженерных заграждений построено только 546.
Была пересмотрена и общая стоимость работ, на данный момент она оценивается в 6,2 млрд гривен.