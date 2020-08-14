Фирма-подрядчик ООО «Стройцентр Витязь», директора которой еще в 2017 года обвинили в растратах и подделке документов, в 2020 году получила новые ассигнования в 36,5 млн гривен. Средства предназначены для строительства «стены» на границе с РФ, сообщает организация StateWatch, ссылаясь на официальный ответ Государственной пограничной службы Украины

Компания ООО «Стройцентр Витязь» с 2015 года возводит «стену» на границе Украины с Россией. Однако не смотря на то, что директора этой фирмы Агаверди Адилова обвиняют в растратах, компания снова получила средства на «особо важный объект».

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Пока приводятся данные о том, что «стена» достроена лишь на 40%. Изначально планировалось, что строительство закончат в 2018 году, но позже срок передвинули до 2021 года. Из запланированных 634 км инженерных заграждений построено только 546.

Была пересмотрена и общая стоимость работ, на данный момент она оценивается в 6,2 млрд гривен.