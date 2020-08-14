Остановка беларусской промышленности в результате забастовок может привести к потере внешних рынков, которые тут же займут конкуренты из России, Канады и США, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по работе строительной отрасли в Минске, сообщает БелТА 14 августа

Совещание Лукашенко начал с комментария о том, что он «живой и не за границей, как некоторые "свядомыя" раскручивают».

Информация о том, что лидер Белоруссии покинул страну сразу после выборов неоднократно появлялась в разных источниках, однако сообщения оказались фейковыми.

Лидер государства продолжал проводить все плановые совещания и встречи. На этот раз в рамках разговора о строительстве лидер страны затронул вопрос забастовок.

Помитинговали и пошли работать. Сообщение о забастовке на минском заводе опровергли © Telegram-канал МКБ

В качестве говорящего примера привёл ситуацию с «Беларуськалием», МТЗ и МАЗ.

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас ещё в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — сказал Лукашенко.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов.

Протестующие уверены, что голоса подтасованы, и на самом деле на победу одержала Светлана Тихановская.

К всебелорусской забастовке, по некоторым данным, присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод.

Кроме того, к ней присоединились Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-го троллейбусного парка.