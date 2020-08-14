Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный событиям в Белоруссии

Протесты в Белоруссии продолжаются уже шестой день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. Всего за все время оппозиционных акций были задержаны несколько тысяч человек, среди них несколько украинцев. Молчать, значит поддерживать репрессии. Гончаренко раскритиковал Зеленского из-за Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. В частности с нашими гражданами, которые оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина», — написал Зеленский.

Он отметил, что украинские журналисты и правозащитники были задержаны незаконно. Сейчас, по словам Зеленского, идут переговоры об освобождении еще одного гражданина Украины — Романа Шишко, который находится в СИЗО в Бресте.

«Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси», — продолжил украинский лидер.

В завершение президент подчеркнул, что Белоруссия всегда была хорошим другом и партнером Украины, а для Киева важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.



