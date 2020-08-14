Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразил возмущение тем, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не выразил свое отношение к происходящему в Белоруссии. Своими мыслями он поделился 14 августа в Telegram-канале

Соратник Порошенко зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов в Белорусии © пресс-служба президента Украины Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. Зеленский не направлял поздравление белорусскому лидеру, так же от официального комментария уклонился МИД страны.

По мнению Гончаренко, украинской власти пора перестать все время «ходить между капельками дождя». Депутат считает, что Зеленский всегда брал пример с Лукашенко, но Украина «никогда не будет диктатурой».

«В ситуации с Беларусью, молчать означает поддерживать репрессии. Зеленский или четко заявит о своей позиции, или не имеет морального права называть себя президентом Украины», — написал Гончаренко.

Ранее он зарегистрировал в Верховной Раде постановление о непризнании итогов белорусских президентских выборов.

Накануне Зеленский в ходе своего выступления на брифинге коснулся белорусской темы. Он заявил, что ситуация там сложная и призвал украинцев воздержаться от поездок в эту страну.