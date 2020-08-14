Протесты в Белоруссии продолжаются уже шестой день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. Зеленский не направлял поздравление белорусскому лидеру, так же от официального комментария уклонился МИД страны.
По мнению Гончаренко, украинской власти пора перестать все время «ходить между капельками дождя». Депутат считает, что Зеленский всегда брал пример с Лукашенко, но Украина «никогда не будет диктатурой».
«В ситуации с Беларусью, молчать означает поддерживать репрессии. Зеленский или четко заявит о своей позиции, или не имеет морального права называть себя президентом Украины», — написал Гончаренко.
Ранее он зарегистрировал в Верховной Раде постановление о непризнании итогов белорусских президентских выборов.
Накануне Зеленский в ходе своего выступления на брифинге коснулся белорусской темы. Он заявил, что ситуация там сложная и призвал украинцев воздержаться от поездок в эту страну.