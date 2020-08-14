Эксперт отметил, что в этой борьбе Литва сумела заручиться поддержкой Польши, но зато провалила борьбу за Латвию, которая как раз готова закупать белорусскую энергию.
По его словам, это привело к громким публичным скандалам между Вильнюсом и Ригой на тему предательства балтийского единства и отказа от европейской солидарности.
«Но сейчас это максимум, на что претендует Литва. Потому что 3-4 года назад она пыталась задействовать и США, и структуры Евросоюза, и поставить борьбу с БелАЭС в общий комплекс противостояния России и Запада. Но эти попытки остались в прошлом», — указал Носович.
Специалист добавил, что еще одна причина конфликта между Вильнюсом и Ригой состоит в том, что увеличение грузопотока в пользу Латвии в обмен на покупку белорусской энергии возможно только за счет снижения грузопотока через Литву.
Таким образом, в этой ситуации интересы Литвы и Латвии входят в объективные противоречия, экономика начинает превалировать над политикой, и от так называемого балтийского единства не остается ничего, заключил он.