Литва в последние годы пытаются создать региональную антибелорусскую коалицию, которая полностью заблокирует поставки электроэнергии с белорусской АЭС на западные рынки. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем интервью Capital TV

«Единство закончилось». Эксперт рассказал, как именно Латвия пытается подставить Литву © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По его словам, это привело к громким публичным скандалам между Вильнюсом и Ригой на тему предательства балтийского единства и отказа от европейской солидарности.

«Но сейчас это максимум, на что претендует Литва. Потому что 3-4 года назад она пыталась задействовать и США, и структуры Евросоюза, и поставить борьбу с БелАЭС в общий комплекс противостояния России и Запада. Но эти попытки остались в прошлом», — указал Носович.

Специалист добавил, что еще одна причина конфликта между Вильнюсом и Ригой состоит в том, что увеличение грузопотока в пользу Латвии в обмен на покупку белорусской энергии возможно только за счет снижения грузопотока через Литву.

Таким образом, в этой ситуации интересы Литвы и Латвии входят в объективные противоречия, экономика начинает превалировать над политикой, и от так называемого балтийского единства не остается ничего, заключил он.