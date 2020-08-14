Работники одного из крупнейших предприятий Белоруссии «Гродно-Азот» утром 14 августа собрались у здания горисполкома, выражая протест протест против итогов президентских выборов, сообщает Sputnik Беларусь

«Работа над ошибками», или Затишье перед бурей? В Белоруссии начались массовые забастовки © ruposters.ru Александр Лукашенко. Накануне к протестам присоединились работники некоторых предприятий, в частности, у завода БелАЗ в Жодино Минской области рабочие вызвали на разговор руководство города. Среди их требований — вывод из города ОМОНа и проведение новых выборов.

Согласно информации Sputnik Беларусь, с утра к горисполкому вышли те сотрудники «Гродно-Азота», у которых сегодня выходной. Затем к ним присоединились работники цехов, а также рядовые граждане, одетые в белое. Они потребовали проведение честных выборов.

Также одно из основных требований — освободить задержанных рабочих предприятия, они должны прибыть на митинг в течение часа.