Протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда было объявлено, что по предварительным данным победу на выборах президента с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Накануне к протестам присоединились работники некоторых предприятий, в частности, у завода БелАЗ в Жодино Минской области рабочие вызвали на разговор руководство города. Среди их требований — вывод из города ОМОНа и проведение новых выборов.
Согласно информации Sputnik Беларусь, с утра к горисполкому вышли те сотрудники «Гродно-Азота», у которых сегодня выходной. Затем к ним присоединились работники цехов, а также рядовые граждане, одетые в белое. Они потребовали проведение честных выборов.
Также одно из основных требований — освободить задержанных рабочих предприятия, они должны прибыть на митинг в течение часа.