Польские элиты — независимо от их политического происхождения — страдают от «постколониального синдрома» по отношению к территориям на Востоке, утраченным за последние триста с лишним лет. Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецки в интервью изданию Украина.ру

И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его мнению, это своеобразный штамп эпохи польского колониализма на Востоке, напоминающий «борозду» в менталитете многих поляков: сентиментальность по отношению к Вильнюсу, Гродно, Львову, Пинску и даже белорусскому Минску, который когда-то входил в состав Первой Речи Посполитой.

«Это что-то вроде французской тоски по Алжиру или английского мифа о Британской Индии… Многие представители польской элиты всё ещё считают белорусов, украинцев и литовцев «младшими братьями», которых мы имеем право «вести на Запад», к его культуре — причём право естественное, вытекающее из истории и польской мании величия. Мы считаем себя — по многим причинам — частью этого мифического Запада, более того — его ядра, хотя это не так. Этот миф, засевший в сознании многих моих соотечественников, подсознательно руководит их поведением, высказываниями, политикой, особенно в отношении востока Европы», — указал Чарнецки.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского Совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии, отметив, что Польша несет ответственность за своих ближайших соседей.