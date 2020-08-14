Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
«Здесь рука об руку — в буквальном смысле, совместно координируя акции и участвуя в них, — работали представители польских структур Джорджа Сороса (такие как портал Krytyka Polityczna), а также группы, ориентированные на якобы более консервативные круги американской политики (такие как канал «Белсат», который, в конце концов, является структурой проамериканского правительства Польши). Таким образом, выяснилось, что независимо от того, кто платит — США или Европейский союз, Трамп или Сорос — всех объединяет общая цель: «украинизация» Белоруссии», — указал эксперт.
Политолог также обратил внимание, что, скорее всего, польские власти в Белоруссии предпринимали только те действия, которые были поручены Польше внешними западными центрами.
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