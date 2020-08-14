Различные польские силы, которые опираются и на демократическую партию США, и на более консервативные круги в американской политики, в попытке дестабилизировать Белоруссию заключили некий ситуативный альянс. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.

«Здесь рука об руку — в буквальном смысле, совместно координируя акции и участвуя в них, — работали представители польских структур Джорджа Сороса (такие как портал Krytyka Polityczna), а также группы, ориентированные на якобы более консервативные круги американской политики (такие как канал «Белсат», который, в конце концов, является структурой проамериканского правительства Польши). Таким образом, выяснилось, что независимо от того, кто платит — США или Европейский союз, Трамп или Сорос — всех объединяет общая цель: «украинизация» Белоруссии», — указал эксперт.

Политолог также обратил внимание, что, скорее всего, польские власти в Белоруссии предпринимали только те действия, которые были поручены Польше внешними западными центрами.

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