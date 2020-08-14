«Мы на контакте с белорусскими властями и достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра (в пятницу — ред.) оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с властями… Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией», — сказал Енин.
Он также добавил, что сложно установить местонахождение задержанных и получить возможность их посетить, но заверил, что «всем гражданам предоставят правовую помощь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Белоруссии в ходе протестов были задержаны трое украинских граждан и ведется работа по их освобождению.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.
Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская