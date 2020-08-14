Украина и Белоруссия договорились об освобождении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой. Об этом 13 августа сообщил украинский заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает «Громадское радио»

В белорусском Бресте украинец не вернулся домой с работы: его задержали на протестах © REUTERS, Vasily Fedosenko

Он также добавил, что сложно установить местонахождение задержанных и получить возможность их посетить, но заверил, что «всем гражданам предоставят правовую помощь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Белоруссии в ходе протестов были задержаны трое украинских граждан и ведется работа по их освобождению.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская