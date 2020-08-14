В Венесуэле от коронавирусной инфекции умер губернатор столичного округа Каракаса 70-летний Дарио Вивас. Он был близким соратником президента Николаса Мадуро, сообщает 14 августа Reuters

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк получил 19 июля, после этого он сообщил, что собирается на самоизоляцию.

«Он умер в бою… Заботился о своем здоровье и о всех нас в этом нелегком сражении против пандемии Covid-19», — написал вице-президент Делси Родригес.

Дарио Вивас стал первым высокопоставленным правительственным чиновником Венесуэлы, умершим от коронавируса, хотя у нескольких других также была обнаружена эта болезнь. Министр нефти Тарек Эль-Айссами в среду выздоровел, через месяц после того, как заразился. Вице-президент Социалистической партии Диосдадо Кабельо сейчас находится на лечении.