В августе этого года к врачам западной Украины обратились уже четыре жертвы нападения гадюк. Об этом на днях сообщила глава пресс-службы управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович

Киевлян шокировали проснувшиеся перед Новым годом агрессивные змеи © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«В прошлом году у нас было 32 обращения по поводу укусов гадюк, в этом году у нас уже 16. Если в июле было 8, то за 10 дней августа мы имеем уже 4 случая. Есть тенденция к росту. Учитывая, что 11-13 августа у нас объявили высокий уровень пожарной опасности, то жара, опять же, — условия для увеличения количества укусов», — заявила глава отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Лидия Синюта.

Украинцев призвали при посещении потенциально опасных мест носить одежду и обувь, которые плотно закрывают кожу, в случае укуса змеи немедленно обратиться к врачу.

В этом году в стране от укусов змей пострадали 36 человек, из которых шестеро — дети.