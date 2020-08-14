Подобные случаи нападений могли участиться из-за паводков, которые привели к повышению влажности.
«В прошлом году у нас было 32 обращения по поводу укусов гадюк, в этом году у нас уже 16. Если в июле было 8, то за 10 дней августа мы имеем уже 4 случая. Есть тенденция к росту. Учитывая, что 11-13 августа у нас объявили высокий уровень пожарной опасности, то жара, опять же, — условия для увеличения количества укусов», — заявила глава отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Лидия Синюта.
Украинцев призвали при посещении потенциально опасных мест носить одежду и обувь, которые плотно закрывают кожу, в случае укуса змеи немедленно обратиться к врачу.
В этом году в стране от укусов змей пострадали 36 человек, из которых шестеро — дети.