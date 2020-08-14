Президент Литвы Гитанас Науседа отказался считать белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства. Об этом он заявил 14 августа в эфире телеканала Sky News

«Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством», — подчеркнул литовский лидер.

По мнению Науседы, в отношении Минска возможно применение санкций, если кризисную ситуацию, сложившуюся в стране после президентских выборов, не удастся разрешить мирным путем.

Ранее страны Прибалтики и Польша захотели стать посредниками в выходе Белоруссии из кризиса. Лидеры четырех стран призвали власти Белоруссии созвать национальный круглый стол примирения с участием представителей гражданского общества, немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.