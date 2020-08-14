«Зеленский сообщил, что теперь свой список пленных должны предоставить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". После этого ОБСЕ определит дату проведения обмена. Глава украинского государства также добавил, что взаимное освобождение удерживаемых лиц станет одной из главных тем очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (Украина, РФ, ОБСЕ), которое состоится 18 августа», — отметили в пресс-службе Зеленского.
Обмен пленными предусмотрен Минскими соглашениями. Последний раз он проводился 16 апреля текущего года. В ходе обмена Киев вернул 20 украинцев, передав Донецкой и Луганской Народным Республикам 14 человек.