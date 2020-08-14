Украина передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) список для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, в нем значатся около 100 человек. Об этом заявил 13 августа президент Украины Владимир Зеленский

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