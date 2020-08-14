Задержанные покидают Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске без вещей, ключей от квартир и с разряженными телефонами. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

«Волонтеры встречают их у дверей, пытаются наладить связь с родственниками, угощают едой и горячими напитками. Из ворот ЦИП на Окрестина также периодически выезжают кареты скорой помощи», — говорится в сообщении.

«Нам угрожал Майдан»: Дзермант оправдал действия силовиков во время протестов в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Ранее председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что около тысячи человек были освобождены под обязательство не участвовать в несанкционированных мероприятиях.