«Волонтеры встречают их у дверей, пытаются наладить связь с родственниками, угощают едой и горячими напитками. Из ворот ЦИП на Окрестина также периодически выезжают кареты скорой помощи», — говорится в сообщении.
Заключенных стали выпускать и из следственной тюрьмы в Жодино, куда массово доставляли участвовавших в акциях жителей Минска.
Ранее председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что около тысячи человек были освобождены под обязательство не участвовать в несанкционированных мероприятиях.