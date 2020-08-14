Несанкционированный митинг начался около шести часов вечера. Его участники выступили против итогов президентских выборов в Белоруссии, победителем которых стал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Полиция пыталась несколько раз оттеснить митингующих, но всякий раз они возвращались обратно.
«Одного из участников акции задержали по пути на Старосадский переулок, еще двух — когда митингующие стояли на улице рядом с посольством», — говорится в сообщении.
С еще четырьмя людьми стражи порядка ограничились профилактической беседой.
В ночь на 14 августа в Минске прошла акция солидарности в поддержку пострадавших и задержанных участников массовых акций протеста. Полиция ее проведению не препятствовала.