Полиция задержала, по меньшей мере, трех участников акции протеста у стен посольства Белоруссии в Москве вечером 13 августа. Об этом сообщает РИА Новости

Жесткий вариант в Минске. Эксперты о протестах и будущем Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko Александр Лукашенко.

Полиция пыталась несколько раз оттеснить митингующих, но всякий раз они возвращались обратно.

«Одного из участников акции задержали по пути на Старосадский переулок, еще двух — когда митингующие стояли на улице рядом с посольством», — говорится в сообщении.

С еще четырьмя людьми стражи порядка ограничились профилактической беседой.

В ночь на 14 августа в Минске прошла акция солидарности в поддержку пострадавших и задержанных участников массовых акций протеста. Полиция ее проведению не препятствовала.